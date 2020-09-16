Как в СССР: Высоцкая дала рецепт классических молочных коржиков

Зрелые люди хорошо помнят их вкус с детства.

Молочные коржики в советское время были в меню любого кафе или столовой. Их предлагали в школах, магазинах и ресторанах, хозяйки баловали ими своих домочадцев. Десерт шел на ура со сладким чаем и молоком. Не удивительно, ведь готовить их просто, себестоимость копеечная, а вкус – замечательный!

Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» предложила вспомнить эту выпечку и дала рецепт классических коржиков на молоке.

Возьмите 450 граммов муки, 1 яйцо, 80 миллилитров молока, 100 граммов масла сливочного, 200 граммов сахара. 2 чайные ложки разрыхлителя, 1,5 грамма ванилина.

Всыпьте сахар в молоко, подогрейте на медленном огне, пока песок не растворится. Не кипятите. Положите в молоко кусочек масла, размешайте, оставьте остывать.

Взбейте яйцо, разделите на две части, одну сделайте чуть больше и влейте ее в остывшее молоко с маслом, размешайте. Добавьте половину просеянной муки, разрыхлитель, ванилин. Замесите тесто.

Вторую часть муки высыпьте на стол, переложите на него тесто и еще недолго помесите. Тесто должно получиться мягкое, как пластилин.

Раскатайте тесто толщиной в сантиметр, не меньше. Вырежьте коржики диаметром примерно в 10 сантиметров. Переложите их на противень с кулинарной бумагой, смажьте остатком яичной смеси. Разогрейте духовку до 190 градусов, выпекайте 12–15 минут.