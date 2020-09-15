Проще некуда: Высоцкая описала, как готовит аппетитные вяленые томаты

Консервированные овощи долго делаются, но требуют мало усилий.

Юлия Высоцкая рассказала, как она готовит вяленые томаты. Это уже второй рецепт заготовки от актрисы, который она обнародовала на площадке проекта «Едим дома!». Теперь на томление помидоров уходит больше времени, но радует состав — ингредиентов минимум.

Понадобится 1 килограмм томатов, 1 чайная лодка соли, 2 — сахара, 3 шепотки прованских трав, 150 миллилитров растительного масла.

Томаты (желательно сорт сливка) разрезать на половинки или четвертинки, удалить жидкость и семечки. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить томаты кожицей вниз. Посолить, посыпать травами и сахарным песком.

Духовку включить на конвекцию, установить 90 градусов. Поставить противень, дверцу оставить чуть приоткрытой.

«Я вставляю деревянную лопатку. Время вяления зависит от сочности и размера томатов. Я вялила 6 часов. Томаты должны стать плоскими и немного мягкими», — уточнила Юлия.

Банки Высоцкая моет, обдает кипящей водой, вытирает насухо. В них нужно выложить томаты, растительное масло нагреть до 100 градусов, залить вяленые овощи, придавливая их ложкой. Все вместе для длительного хранения можно дополнительно простерилизовать.