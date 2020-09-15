Без дрожжей: Высоцкая дала рецепт быстрого пирога с ветчиной

Также актриса добавляет в начинку лук и сыр.

Юлия Высоцкая научила своих поклонников готовить быстрый пирог с ветчиной и сыром без дрожжей. Рецепт звезда обнародовала в интернет-проекте «Едим дома!».

Для приготовления пирога необходимо взять 375 граммов муки, 2 большие луковицы, 200 граммов ветчины, 135 граммов сливочного масла, 100 граммов сыра чеддера, 225 граммов молока, столовую ложку оливкового масла, столовую ложку коричневого сахара, столько же разрыхлителя, половинку чайной ложки соли.

Сливочное масло охладить, нарубить на кубики. В муку всыпать разрыхлитель и соль, размешать. Все соединить в комбайне, влить 125 граммов молока, опять смешать.

Выложить состав в большую чашку, добавить оставшееся молоко, смешать.

Лук нарезать на полукольца, обжарить на оливковом масле до золотистого цвета, потом присыпать сахаром и опять припустить чуть-чуть.

Ветчину порубить на мелкие кубики, натереть чеддер. 1/3 ветчины и столько же сыра соединить с тестом и размешать. Выложить на форму. Сверху рассыпать остатки ветчины, лука, сыра. Разогреть духовку до 180 градусов, выпекать минут 25–35 до готовности.