Мексиканское печенье «Альфахорес» и другие рецепты, с которыми справится даже новичок

Русские сочни с творогом
Помните, как мы любили их в детстве? Оказывается, их не так сложно готовить.
НАДО: (на 9 штук): Тесто: 300 г муки · 125 г сливочного масла · 1 яйцо · 75 г сахара · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 1/3 ч. ложки соли · 2 ст. ложки сметаны · сахарная пудра для посыпки · 1 желток для смазывания.
Начинка: 300 г рассыпчатого творога · 60 г сахара · 1 яичный желток · 1 ст. ложка муки · 1 ст. ложки сметаны · 1/2 ч. ложки ванильного сахара.
ГОТОВИМ:
- Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем.
- Отдельно масло растираем с сахаром вилкой или миксером, добавляем яйцо, соль, сметану, перемешиваем до однородности.
- Всю муку засыпаем во вторую миску и смешиваем ингредиенты вилкой или миксером. Когда масса станет крошкообразной, быстро замешиваем тесто руками до легкой однородности. Усердствовать не надо. Готовое тесто убираем в холодильник на час.
- Начинка: творог смешиваем с сахаром, ванильным сахаром, желтком и сметаной, растираем вилкой (блендер не используем). Добавляем муку, смешиваем. Включаем духовку разогреваться до 200 °С.
- Тесто делим на 9 частей, формируем шарики и разминаем их в овал толщиной 5 мм руками или скалкой.
- На одну половину кладем 1 ст. ложку творога, накрываем второй половиной, чуть прижав уголки.
- Сочни выкладываем на противень поверх пергамента.
- Желток взбиваем вилкой, смазываем сначала тесто, а потом и творог кулинарной кистью.
- Выпекаем 25 — 30 минут, через 15 минут уменьшив температуру до 180 °С.
- Посыпаем сахарной пудрой.
Мексиканское печенье «Альфахорес»
Традиционная для всей Латинской Америки выпечка.
НАДО: (на 16 печений): 100 г сливочного масла · 65 г сахарной пудры · пакетик ванильного сахара · 2 яичных желтка · 1 ст. ложка коньяка · 100 г муки · 100 кукурузного крахмала · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 300 г вареной сгущенки · молотые грецкие орехи или кокосовая стружка для посыпки.
ГОТОВИМ:
- Размягченное масло взбиваем с сахарной пудрой до пышности.
- Добавляем желтки и коньяк, смешиваем.
- Муку просеиваем с крахмалом и разрыхлителем.
- Добавляем муку в масляную смесь, замешиваем тесто — мягкое и нелипкое.
- Раскатываем шар теста в лепешку толщиной 5 — 6 мм и убираем на пергаменте в холодильник на 2 часа для застывания в нем масла (не меньше, иначе печенье растечется при выпечке).
- Духовку разогреваем до 200 °С.
- Формочкой вырезаем из теста кружочки диаметром 5 см. Если духовка еще не разогрелась, сырые печенья опять убираем в холодильник.
- Выпекаем на пергаменте 10 минут до легкой румяности.
- Вареную сгущенку перекладываем в мешок (кондитерский или просто в фасовочный пакетик, срезав уголок) и выдавливаем на один кружок печенья, соединив затем с другим.
- Края печенья обваливаем в орехах или кокосовой стружке.
Норвежский яблочный пирог
Отличительная черта этого пирога — лепестки миндаля.
НАДО: (на 6 — 8 порций): 4 яблока · 1 ч. ложка корицы · 15 г коричневого сахара · 25 г лепестков миндаля. Тесто: 150 г сливочного масла · 150 г сахара · 3 яйца · 150 г муки · 1 ч. ложка разрыхлителя · четверть ч. ложки соли · 50 мл жирных сливок.
ГОТОВИМ:
- Яблоки моем, чистим, удаляем сердцевину, режем тонкими дольками, посыпаем корицей и коричневым сахаром.
- Сливочное масло взбиваем с сахаром до пышности, добавляем яйца.
- В другой миске смешиваем просеянную муку, разрыхлитель и соль, смешиваем.
- Понемногу всыпаем муку в масляную смесь, смешиваем, добавляем сливки. Тесто получается довольно густым, но остается жидким.
- Форму смазываем маслом или выстилаем пергаментом, выливаем тесто.
- Яблоки раскладываем по поверхности ровным слоем (можно вставлять дольки на ребро, чуть их наклонив).
- Посыпаем миндалем.
- Выпекаем 30 — 35 минут.