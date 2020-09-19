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Мексиканское печенье «Альфахорес» и другие рецепты, с которыми справится даже новичок

Готовим выпечку разных народов - спасаем близких от сезонной хандры.

Мексиканское печенье «Альфахорес» и другие рецепты, с которыми справится даже новичок
Рецепты выпечки. Фото: PhotoXPress.ru

Русские сочни с творогом

Русские сочни с творогом. Фото
Русские сочни с творогом. Фото: PhotoXPress.ru

Помните, как мы любили их в детстве? Оказывается, их не так сложно готовить.

НАДО: (на 9 штук): Тесто: 300 г муки · 125 г сливочного масла · 1 яйцо · 75 г сахара · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 1/3 ч. ложки соли · 2 ст. ложки сметаны · сахарная пудра для посыпки · 1 желток для смазывания.

Начинка: 300 г рассыпчатого творога · 60 г сахара · 1 яичный желток · 1 ст. ложка муки · 1 ст. ложки сметаны · 1/2 ч. ложки ванильного сахара.

ГОТОВИМ:

  1. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем.
  2. Отдельно масло растираем с сахаром вилкой или миксером, добавляем яйцо, соль, сметану, перемешиваем до однородности.
  3. Всю муку засыпаем во вторую миску и смешиваем ингредиенты вилкой или миксером. Когда масса станет крошкообразной, быстро замешиваем тесто руками до легкой однородности. Усердствовать не надо. Готовое тесто убираем в холодильник на час.
  4. Начинка: творог смешиваем с сахаром, ванильным сахаром, желтком и сметаной, растираем вилкой (блендер не используем). Добавляем муку, смешиваем. Включаем духовку разогреваться до 200 °С.
  5. Тесто делим на 9 частей, формируем шарики и разминаем их в овал толщиной 5 мм руками или скалкой.
  6. На одну половину кладем 1 ст. ложку творога, накрываем второй половиной, чуть прижав уголки.
  7. Сочни выкладываем на противень поверх пергамента.
  8. Желток взбиваем вилкой, смазываем сначала тесто, а потом и творог кулинарной кистью.
  9. Выпекаем 25 — 30 минут, через 15 минут уменьшив температуру до 180 °С.
  10. Посыпаем сахарной пудрой.

Мексиканское печенье «Альфахорес»

Мексиканское печенье «Альфахорес». Фото
Мексиканское печенье «Альфахорес». Фото: PhotoXPress.ru

Традиционная для всей Латинской Америки выпечка.

НАДО: (на 16 печений): 100 г сливочного масла · 65 г сахарной пудры · пакетик ванильного сахара · 2 яичных желтка · 1 ст. ложка коньяка · 100 г муки · 100 кукурузного крахмала · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 300 г вареной сгущенки · молотые грецкие орехи или кокосовая стружка для посыпки.

ГОТОВИМ:

  1. Размягченное масло взбиваем с сахарной пудрой до пышности.
  2. Добавляем желтки и коньяк, смешиваем.
  3. Муку просеиваем с крахмалом и разрыхлителем.
  4. Добавляем муку в масляную смесь, замешиваем тесто — мягкое и нелипкое.
  5. Раскатываем шар теста в лепешку толщиной 5 — 6 мм и убираем на пергаменте в холодильник на 2 часа для застывания в нем масла (не меньше, иначе печенье растечется при выпечке).
  6. Духовку разогреваем до 200 °С.
  7. Формочкой вырезаем из теста кружочки диаметром 5 см. Если духовка еще не разогрелась, сырые печенья опять убираем в холодильник.
  8. Выпекаем на пергаменте 10 минут до легкой румяности.
  9. Вареную сгущенку перекладываем в мешок (кондитерский или просто в фасовочный пакетик, срезав уголок) и выдавливаем на один кружок печенья, соединив затем с другим.
  10. Края печенья обваливаем в орехах или кокосовой стружке.

Норвежский яблочный пирог

Норвежский яблочный пирог. Фото
Норвежский яблочный пирог. Фото: PhotoXPress.ru

Отличительная черта этого пирога — лепестки миндаля.

НАДО: (на 6 — 8 порций): 4 яблока · 1 ч. ложка корицы · 15 г коричневого сахара · 25 г лепестков миндаля. Тесто: 150 г сливочного масла · 150 г сахара · 3 яйца · 150 г муки · 1 ч. ложка разрыхлителя · четверть ч. ложки соли · 50 мл жирных сливок.

ГОТОВИМ:

  1. Яблоки моем, чистим, удаляем сердцевину, режем тонкими дольками, посыпаем корицей и коричневым сахаром.
  2. Сливочное масло взбиваем с сахаром до пышности, добавляем яйца.
  3. В другой миске смешиваем просеянную муку, разрыхлитель и соль, смешиваем.
  4. Понемногу всыпаем муку в масляную смесь, смешиваем, добавляем сливки. Тесто получается довольно густым, но остается жидким.
  5. Форму смазываем маслом или выстилаем пергаментом, выливаем тесто.
  6. Яблоки раскладываем по поверхности ровным слоем (можно вставлять дольки на ребро, чуть их наклонив).
  7. Посыпаем миндалем.
  8. Выпекаем 30 — 35 минут.

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