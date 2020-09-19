Мексиканское печенье «Альфахорес» и другие рецепты, с которыми справится даже новичок

Русские сочни с творогом

Помните, как мы любили их в детстве? Оказывается, их не так сложно готовить.

НАДО: (на 9 штук): Тесто: 300 г муки · 125 г сливочного масла · 1 яйцо · 75 г сахара · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 1/3 ч. ложки соли · 2 ст. ложки сметаны · сахарная пудра для посыпки · 1 желток для смазывания.

Начинка: 300 г рассыпчатого творога · 60 г сахара · 1 яичный желток · 1 ст. ложка муки · 1 ст. ложки сметаны · 1/2 ч. ложки ванильного сахара.

ГОТОВИМ:

Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем. Отдельно масло растираем с сахаром вилкой или миксером, добавляем яйцо, соль, сметану, перемешиваем до однородности. Всю муку засыпаем во вторую миску и смешиваем ингредиенты вилкой или миксером. Когда масса станет крошкообразной, быстро замешиваем тесто руками до легкой однородности. Усердствовать не надо. Готовое тесто убираем в холодильник на час. Начинка: творог смешиваем с сахаром, ванильным сахаром, желтком и сметаной, растираем вилкой (блендер не используем). Добавляем муку, смешиваем. Включаем духовку разогреваться до 200 °С. Тесто делим на 9 частей, формируем шарики и разминаем их в овал толщиной 5 мм руками или скалкой. На одну половину кладем 1 ст. ложку творога, накрываем второй половиной, чуть прижав уголки. Сочни выкладываем на противень поверх пергамента. Желток взбиваем вилкой, смазываем сначала тесто, а потом и творог кулинарной кистью. Выпекаем 25 — 30 минут, через 15 минут уменьшив температуру до 180 °С. Посыпаем сахарной пудрой.

Мексиканское печенье «Альфахорес»

Традиционная для всей Латинской Америки выпечка.

НАДО: (на 16 печений): 100 г сливочного масла · 65 г сахарной пудры · пакетик ванильного сахара · 2 яичных желтка · 1 ст. ложка коньяка · 100 г муки · 100 кукурузного крахмала · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 300 г вареной сгущенки · молотые грецкие орехи или кокосовая стружка для посыпки.

ГОТОВИМ:

Размягченное масло взбиваем с сахарной пудрой до пышности. Добавляем желтки и коньяк, смешиваем. Муку просеиваем с крахмалом и разрыхлителем. Добавляем муку в масляную смесь, замешиваем тесто — мягкое и нелипкое. Раскатываем шар теста в лепешку толщиной 5 — 6 мм и убираем на пергаменте в холодильник на 2 часа для застывания в нем масла (не меньше, иначе печенье растечется при выпечке). Духовку разогреваем до 200 °С. Формочкой вырезаем из теста кружочки диаметром 5 см. Если духовка еще не разогрелась, сырые печенья опять убираем в холодильник. Выпекаем на пергаменте 10 минут до легкой румяности. Вареную сгущенку перекладываем в мешок (кондитерский или просто в фасовочный пакетик, срезав уголок) и выдавливаем на один кружок печенья, соединив затем с другим. Края печенья обваливаем в орехах или кокосовой стружке.

Норвежский яблочный пирог

Отличительная черта этого пирога — лепестки миндаля.

НАДО: (на 6 — 8 порций): 4 яблока · 1 ч. ложка корицы · 15 г коричневого сахара · 25 г лепестков миндаля. Тесто: 150 г сливочного масла · 150 г сахара · 3 яйца · 150 г муки · 1 ч. ложка разрыхлителя · четверть ч. ложки соли · 50 мл жирных сливок.

ГОТОВИМ: