На тонком тесте: Высоцкая научила готовить кулебяку с семгой и рисом

Также в начинку ведущая добавляет куриные яйца.

Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» обнародовала рецепт рыбного пирога на тонком тесте. В начинку актриса положила свежую семгу, смешав ее с рисом и яйцами.

Итак, для приготовления теста аппетитной кулебяки понадобятся: 200 граммов муки, 200 граммов творога, столько же сливочного масла, 1 яичный желток, 1 столовая ложка молока, 1 чайная ложка разрыхлителя, половинка чайной ложки соли.

В начинку пойдет: 700 граммов свежей семги, 150 граммов круглого риса, 7 куриных яиц, 1 пучок лука зеленого, 3 ветки укропа, половинка чайной ложки соли.

Рис отварить аль дэнте, остудить. Сливочное масло хорошо охладить и натереть на терке.

Творог немного взбить при помощи блендера, добавить муку с солью и разрыхлителем, натертое масло, все вместе опять взбить.

Слепить из получившегося теста колобок, 20 минут его выдержать в холодильнике, укрыв пленкой. Вареные яйца нарезать слайсами, мелко порубить рыбу, укроп, нашинковать соломкой лук.

Тесто разделить пополам, скатать скалкой две тонкие пластины. На одну из них распределить рис, осыпать солью, укропом. Расположить равномерно половину порции семги и яиц, посолить, потом сформировать еще слой рыбы с яйцами. Сверху покрыть луком, посолить. Укрыть тестом, защипать края, сформировав пирог.

Яичный желток смешать с молоком и солью (на кончике ножа). Намазать этим составом пирог.

Противень застелить пергаментом, положить на него кулебяку, отправить в разогретую до 200 градусов духовку. Готовить 35–40 минут.