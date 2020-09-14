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На тонком тесте: Высоцкая научила готовить кулебяку с семгой и рисом

Также в начинку ведущая добавляет куриные яйца.

На тонком тесте: Высоцкая научила готовить кулебяку с семгой и рисом
Юлия Высоцкая. Фото Global look press.

Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» обнародовала рецепт рыбного пирога на тонком тесте. В начинку актриса положила свежую семгу, смешав ее с рисом и яйцами.

Итак, для приготовления теста аппетитной кулебяки понадобятся: 200 граммов муки, 200 граммов творога, столько же сливочного масла, 1 яичный желток, 1 столовая ложка молока, 1 чайная ложка разрыхлителя, половинка чайной ложки соли.

В начинку пойдет: 700 граммов свежей семги, 150 граммов круглого риса, 7 куриных яиц, 1 пучок лука зеленого, 3 ветки укропа, половинка чайной ложки соли.

Рис отварить аль дэнте, остудить. Сливочное масло хорошо охладить и натереть на терке.

Творог немного взбить при помощи блендера, добавить муку с солью и разрыхлителем, натертое масло, все вместе опять взбить.

Слепить из получившегося теста колобок, 20 минут его выдержать в холодильнике, укрыв пленкой. Вареные яйца нарезать слайсами, мелко порубить рыбу, укроп, нашинковать соломкой лук.

Высоцкая научила готовить кулебяку с семгой и рисом. Фото
Высоцкая научила готовить кулебяку с семгой и рисом. Фото https://www.instagram.com/edimdoma.ru/

Тесто разделить пополам, скатать скалкой две тонкие пластины. На одну из них распределить рис, осыпать солью, укропом. Расположить равномерно половину порции семги и яиц, посолить, потом сформировать еще слой рыбы с яйцами. Сверху покрыть луком, посолить. Укрыть тестом, защипать края, сформировав пирог.

Яичный желток смешать с молоком и солью (на кончике ножа). Намазать этим составом пирог.

Противень застелить пергаментом, положить на него кулебяку, отправить в разогретую до 200 градусов духовку. Готовить 35–40 минут.

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