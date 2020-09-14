Мягкий и нежный: Высоцкая обнародовала рецепт яблочного пирога на сметане

В выпечку для пикантности можно добавить корицу.

Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» обнародовала рецепт мягкого и нежного на вкус пирога на сметане с яблоками.

Для его приготовления понадобится 260 граммов муки, 200 граммов сметаны, щепотка соли, 100 граммов сливочного масла, 150 граммов сахарного песка, 1,5 чайной ложки разрыхлителя теста, 2 куриных яйца, 5 яблок.

Яйца смешать с сахаром, хорошенько взбить, пока они не превратятся в пышную светлую массу. Масло заранее достать из холодильника, размягчить, выложить в яйца, добавить сметану.

Пшеничную муку просеять через сито, смешать с разрыхлителем теста, посолить. Замесить однородное тесто.

Форму смазать маслом, выложить в нее состав, разложить поверху яблоки, нарезанные на дольки. При желании можно присыпать сверху корицей и сахарным песком.

Разогреть духовку до 180 градусов, готовить примерно 40 минут.