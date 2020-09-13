«Это баклажанная икра»: Высоцкая дала рецепт средиземноморской капонаты

Чаще всего ее готовят на Сицилии.

Юлия Высоцкая питает слабость к итальянским блюдам, в своем очередном шоу «Сладкое-соленое» она поделилась очередным средиземноморским рецептом. На сей раз актриса предложила приготовить капонату.

«Что такое капоната? Это баклажанная икра!» — объяснила звезда.

Вам необходимо взять 4 ломтя хлеба, 1 баклажан, 1 фенхель, 1 томат, 3 консервированных томата в собственном соку, 3 маринованных артишока, половинку лимона, 1 лук-шалот (можно любой другой), 2 зубчика чеснока, 1 столовую ложку каперсов, столько же – тыквенных семечек, 1 ветку базилика, 6 столовых ложек оливкового масла, 1 столовую ложку уксуса, ¼ чайной ложки морской соли.

Баклажан нарезать слайсами с кожурой, сбрызнуть соком лимона. Оставить на несколько минут, чтобы ушла горечь. На сковороду налить оливковое масло, нагреть. Бросить туда нашинкованный лук, измельченный чеснок.

Дольки баклажанов нарубить на кубики, отправить в сковороду к луку и чесноку. Затем — нарезанный фенхель, поджарить все вместе и выложить в овощи кусочки томатов (лишнюю жидкость слить).

Когда икра будет практически готова, добавить в нее каперсы, уксус, оливковое масло, артишоки, зелень фенхеля, тыквенные семечки. Перемешать и готово!