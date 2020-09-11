Подавать к чаю: Высоцкая дала рецепт простого кекса со сгущенкой

Юлия Высоцкая поделилась в своем проекте «Едим дома!» рецептом аппетитного десерта. Телеведущая и актриса предложила испечь кекс с шоколадом и сгущенкой. Готовится он довольно просто.

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты: 180 граммов муки, 2 куриных яйца, 100 граммов сгущенного молока, 50 граммов сливочного масла, 80 граммов сахара, 40 граммов шоколадных капель, 7 граммов разрыхлителя, 2 грамма соли, ванилин (по вкусу).

Разбить яйца, всыпать в них сахар, хорошенько взбить (должна получиться довольно пышная масса). Сливочное масло размягчить в комнатной температуре, отправить туда же. Положить сгущенку и ванилин. Муку смешать с разрыхлителем и солью. Все смешать. На самом последнем этапе включить в состав шоколадные капли.

Взять форму для выпечки. Выложить в нее полученный состав. Нагреть духовку до 170 градусов. Поставить в нее тесто, готовить около 40 минут. Подавать к чаю.