«Гастрономический оргазм!»: Гузеева научила, как готовить язычки «малоболтливых барашков»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева регулярно публикует у себя в Instagram различные лайфхаки по дому, а также рецепты вкусных и простых блюд. Например, в период самоизоляции звезда раскрыла подписчикам микроблога немало секретов, как сэкономить бюджет и при этом кормить семью в непростое время.

больше по теме Лариса Гузеева призналась, как открыла в себе кулинарный талант Актриса научилась готовить домашнюю еду в долгой командировке.

На этот раз Гузеева научила фолловеров готовить деликатес с оригинальным – читай: «авторским» названием — «Язычки малоболтливых черных барашков, короткие». Для начала субпродукты нужно отварить до готовности и выложить на посуду для духового шкафа.

Пока варятся языки, взбить сливу. «Самую сладкую, ту, что в готовку жалко», — пошутила знаменитость. Затем взять острый красный перец, кинзу, чеснок, соль и оливковое масло. Смешать и залить в блюдо, где ждет уже сваренный деликатес, после чего убрать на 15 минут в духовку на самый большой огонь.

«Уберите до утра — пусть остынет и помаринует себя и вас», — заключила Гузеева.

Подписчики поблагодарили звездную хозяюшку за рецепт, а особенно за описание ингредиентов и этапы приготовления: «Спасибо! Как всегда оригинально и изумительно!», «Гастрономический оргазм!», «Ого, впервые такое блюдо вижу. Ну, чему удивляться, вы же мастерица», «Слюной захлебнулась, пока читала», «Даже читать вкусно», — пишут в комментариях.