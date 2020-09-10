«К стейку подается холодным»: Симоньян поделилась рецептом американского макаронного салата

Как отметила телеведущая, она научилась готовить это блюдо, когда училась в Штатах.

Телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram поделилась рецептом приготовления американского макаронного салата. Его, как сказала возлюбленная режиссера, часто подают к барбекю. Примечательно, что это блюдо знаменитость научилась готовить, когда жила в Америке.

По словам Симоньян, для его приготовления нужно сварить рожки. Главное – не переварить макароны. Затем остудить их под холодной водой. Добавить нарезанный болгарский перец, репчатый и зеленый лук, маринованные огурцы, оливки, майонез, дижонскую горчицу, яблочный уксус и растительное масло.

Важный ингредиент, как она подчеркнула, для приготовления – рыба. Подойдет консервированный тунец, лосось горячего копчения или горбуша. Также можно использовать вместо рыбы ветчину.

«Ночь настоится — и на следующий день подается холодным к стейкам, бургерам, хот-догам и вообще всему, что жарится на гриле». Маргарита Симоньян

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Отметим, что Маргарита Симоньян на личной страничке микроблога довольно часто публикует рецепты по приготовлению различных блюд. Поклонники всегда живо реагируют на ее авторские мини-колонки и просят, как можно чаще делиться с ними необычными рецептами.