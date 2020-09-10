Что нужно сделать Ефремову, чтобы выйти раньше срока: видеокомментарий адвоката
Видео
Любимые мужчины Ларисы Долиной - видеообзор
Видео

«К стейку подается холодным»: Симоньян поделилась рецептом американского макаронного салата

Как отметила телеведущая, она научилась готовить это блюдо, когда училась в Штатах.

«К стейку подается холодным»: Симоньян поделилась рецептом американского макаронного салата
Симоньян поделилась рецептом приготовления американского макаронного салата/http://globallookpress.com/

Телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram поделилась рецептом приготовления американского макаронного салата. Его, как сказала возлюбленная режиссера, часто подают к барбекю. Примечательно, что это блюдо знаменитость научилась готовить, когда жила в Америке.

По словам Симоньян, для его приготовления нужно сварить рожки. Главное – не переварить макароны. Затем остудить их под холодной водой. Добавить нарезанный болгарский перец, репчатый и зеленый лук, маринованные огурцы, оливки, майонез, дижонскую горчицу, яблочный уксус и растительное масло.

Важный ингредиент, как она подчеркнула, для приготовления – рыба. Подойдет консервированный тунец, лосось горячего копчения или горбуша. Также можно использовать вместо рыбы ветчину.

«Ночь настоится — и на следующий день подается холодным к стейкам, бургерам, хот-догам и вообще всему, что жарится на гриле».

Маргарита Симоньян

Отметим, что Маргарита Симоньян на личной страничке микроблога довольно часто публикует рецепты по приготовлению различных блюд. Поклонники всегда живо реагируют на ее авторские мини-колонки и просят, как можно чаще делиться с ними необычными рецептами.

Тэги

АмерикаМаргарита СимоньянМаргарита Симоньян последние новостиНовости googleСША