Просто и быстро: Высоцкая рассказала, как приготовить классическую хреновину

Соус делается из свежих томатов и ароматного корня.

Юлия Высоцкая в своем проекте «Едим дома!» обнародовала рецепт классической хреновины. Соус и одновременно закуска готовится очень просто, без варки продуктов.

Итак, для его приготовления необходимо взять 2 килограмма томатов, 130 граммов корня хрена, 110 граммов чеснока, 2 столовые ложки соли.

Томаты промыть под проточной водой, обрезать плодоножки, поделить на 4 части. Почистить хрен и дольки чеснока. Все ингредиенты пропустить через мясорубку. Посолить, тщательно размешать и разложить по банкам.

Соус можно употреблять в пищу самостоятельно как закуску, либо приправлять им гарниры, мясо, намазывать на хлеб и бутерброды.