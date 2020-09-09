Ароматная «пятиминутка»: Антонова поделилась рецептом инжирного варенья с лимоном

Актриса Наталья Антонова поделилась рецептом инжирного варенья «пятиминуткой». Оно получается ароматным и чуть кисловатым благодаря присутствию в его составе лимона.

Для приготовления десерта понадобится 1 килограмм инжира, 600 граммов сахара, ½ лимона.

От инжира отрезать хвостики, уложить в таз. Засыпать сахаром, отправить в холодильник на ночь. Это необходимо сделать для появления сока.

Затем таз поставить на плиту, после закипания выдавить в него сок из половинки лимона. Проварить пять минут на слабом огне, помешивая и снимая пену. Отставить с плиты, а как остынет – повторить процесс. Потом еще раз (третий). Банки заранее простерилизовать, разложить в них варенье.

«Для того чтобы со временем на поверхности варенья не образовалась плесень, ему нужно дать немного остыть, не накрывая банки», – заметила Наталия в личном блоге.

Остывшее варенье далее закатать стерильными крышками, перевернуть вверх дном, укутать и оставить на 7-10 часов. Хранить в темном прохладном месте.