Вяленые томаты за три часа: фирменным рецептом поделилась Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая в своем проекте «Едим дома!» рассказала, как она вялит томаты с чесноком и пряными травами. На заготовку уходит всего 3-4,5 часа, в то время, как другие предлагают потратить на приготовленяе около 8 часов.

Итак, для зимней закуски необходимо взять 3 килограмма томатов, 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки соли, 2 головки чеснока молодого, 1 чайную ложку смеси перцев горошком, 1 щепотку тимьяна сушеного, столько же – розмарина сушеного, 300 миллилитров растительного масла.

Мытые томаты разрезать на дольки (примерно от 4 до 6 частей). Противень покрыть пергаментом, смазанным растительным маслом. Разложить по нему кусочки овощей довольно близко друг к другу. Посыпать солью, перцем, травами, разбросать чеснок, нарубленный на тонкие ломтики.

Поставить в духовку на 3 – 4,5 часа, время зависит от размера томатов и их сорта. Готовить на конвекции, установив температуру 120 градусов. Вяленые овощи остудить, разложить в стерильные банки, засыпать свежим чесноком и залить растительным маслом. Если образовались пузырьки убрать их, закрутить герметично крышки. Хранятся такие томаты до полугода в холодильнике.