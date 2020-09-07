Чем питаются модели: рассекречен рецепт любимого смузи Миранды Керр

37-летняя австралийская супермодель Миранда Керр выглядит такой же стройной, как и в начале своей карьеры. Бывших ангел Victoria’s Secret признается, что поддерживать красоту ей помогают смузи. А вот и ее любимое сочетание ингредиентов для этого напитка.

Красавица любит смешать в блендере стакан миндального молока, шпинат, голубику, малину, ореховую пасту и папайю. Угощение получается не только вкусным, но и полезным.

Этот и другие рецепты смузи от известных топ-моделей опубликовал спортивный портал «Чемпионат». К примеру, нидерландский видеоблогер Санне Влоет, которая активно делится секретами красоты на своем канале в YouTube, предпочитает смешивать замороженные продукты. В ее фирменный смузи входят замороженные ананасы и шпинат в сочетании с соком половинки лимона, 1,5 стакана кокосовой воды и маленьким кусочком очищенного имбиря.