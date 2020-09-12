Три соуса и один десерт на каждый день

Сливовый пирог из New York Times

По легенде этот рецепт американская газета New York Times публиковала ежегодно с 1983 по 1995-й — читательницы уж очень просили. А потом редактор вышел из себя: мол, да заламинируйте вы этот рецепт и повесьте на холодильник уже!

НАДО (на 6 порций): 12 крупных слив · 150 г сахара · щепотка соли · 120 г сливочного масла · 120 г муки · 2 яйца · 1 ч. ложка разрыхлителя · масло для смазывания формы. Для посыпки: 1 ч. ложка молотой корицы · 1 ст. ложка сахара.

ГОТОВИМ:

1.Кладем в миску размягченное сливочное масло, сахар и соль и взбиваем миксером.

2. Добавляем сначала одно яйцо, взбиваем, затем второе.

3. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, хорошо размешиваем.

4. Духовку разогреваем до 180 °С.

5. Мытые сливы разрезаем на половинки, удаляем косточки.

6. Форму (примерно 20 см в диаметре) смазываем маслом или выстилаем кулинарным пергаментом, выливаем тесто.

7. Сверху выкладываем сливы срезом вверх. Посыпаем смесью сахара и корицы.

8. Выпекаем 45 минут.

Айвар из перцев и баклажанов

Балканский соус к мясу, хлебу и ко всему на свете.

НАДО (на пару обедов семье из 3 человек): 400 г красных сладких перцев · 2 баклажана средних размеров · 5 зубчиков чеснока · 1 ч. ложка уксуса · 70 мл растительного масла · 1 ч. ложка соли · 1 ч. ложка сахара.

ГОТОВИМ:

1. Духовку включаем разогреваться до 200 °С.

2. Мытые перцы и баклажаны режем на половинки, у перцев удаляем семена.

3. Укладываем овощи на противень, застеленный фольгой, шкуркой вверх и смазываем маслом, запекаем в духовке 20 минут, охлаждаем 10 минут.

4. Снимаем шкурку с перцев, у баклажанов можно просто ложкой вынуть мякоть.

5. Смешиваем перцы, мякоть баклажанов, чеснок, соль и сахар, масло и уксус и пробиваем в блендере до однородной массы.

6. Готовый айвар перекладываем в чистую баночку и храним в холодильнике.

Красный чатни

Род индийских соусов (к мясу, сыру, рыбе, как заправка к салату), которые из чего только не делают. Наш вариант — из сладких перцев.

НАДО (на пару обедов семье из 3 человек): полкило красных сладких перцев · 2 средних томата · 2 зубчика чеснока · 2 луковицы · полторы ч. ложки соли · 150 г сахара · половина ч. ложки молотого чили · щепотка тмина · 75 мл яблочного уксуса · 25 мл рома.

ГОТОВИМ:

1. Перец моем, удаляем семена, крупно режем, кладем в блендер. Помидоры заливаем кипятком на 3 минуты, снимаем кожицу, режем на четвертинки и отправляем к перцам. Добавляем четвертинки лука и чеснок. Пробиваем до однородности.

2. Перекладываем в кастрюлю, доводим до кипения, добавляем сахар, тмин, соль и чили, варим 15 минут на тихом огне.

3. Добавляем уксус и ром, томим еще 5 минут.

4. Перекладываем в баночки, остужаем, храним в холодильнике.

Ткемали

Старинный грузинский соус к мясу и рыбе.

НАДО: 1 кг кислых слив (в идеале сорта ткемали) · по 20 г укропа и кинзы · 1 головка чеснока · 1 ч. ложка молотого чили · 1 ч. ложка соли.

ГОТОВИМ:

1. Мытые целые сливы кладем в кастрюлю, заливаем водой (воды столько, чтобы она покрывала сливы), доводим до кипения и варим на медленном огне, пока со слив не сойдет кожура и не отделятся косточки.

2. Протираем сливы вместе с отваром через дуршлаг.

3. В протертую массу добавляем очень мелко нарезанную зелень, перец, измельченный чеснок, соль.

4. Ставим на огонь, доводим до кипения.

5. Готовый соус остужаем, перекладываем в чистую баночку и храним в холодильнике.