Сладкий завтрак: Юлия Высоцкая рассказала, как приготовить необыкновенные маффины

Юлия Высоцкая поделилась рецептом приготовления маффинов с инжиром и тыквенными семечками. По словам телеведущей, этот вкусный и полезный завтрак может приготовить каждый, ведь в нем нет особых секретов и недостижимых ингредиентов. На приготовление Юлия тратить буквально 15 минут.

«Настал сентябрь, а это значит, что многие вновь вернулись к учебе и работе. А для того, чтобы были силы и настроение для новых свершений, стоит приготовить удобный завтрак, который затем можно взять с собой. Маффины с инжиром и тыквенными семечками — очень простой рецепт», — рассказала Высоцкая.

Рецепт приготовления маффинов:

Жидкие ингредиенты: 120 мл греческого йогурта (или сметаны средней жирности), белок, яйцо, 100 мл воды, столовая ложка меда с сильным ароматом (гречишный или каштановый), 3 ст.л. варенья из инжира. Перемешать и добавить 120 мл оливкового масла. Взбить.

Сухие ингредиенты: 100 г муки обычной и 100 г муки цельнозерновой, чайная ложка разрыхлителя и половина чайной ложки соды. Пряности и специи — любые сочетания по вкусу. Можно добавить мускатный орех и корицу. Перемешать. Добавить 100 г сахара, 120 г отрубей, и тыквенные семечки. Переместить массу в формочки для запекания и украсить нарезанными дольками инжира.

больше по теме Рецепт летнего салатика из запеченных баклажанов обнародовала Юлия Высоцкая Заправляет его Юлия маслом с лимонным соком.

Выпекать в духовке при температуре 180-190 градусов в режиме горячего воздуха 20 минут.