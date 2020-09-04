«Кто на шашлык?»: Анна Семенович поделилась рецептом отличного маринада

В перерывах между съемками Анна Семенович успевает радовать близких блюдами собственного приготовления. Она знает толк в том, как вкусно замариновать мясо, поэтому дома ее прозвали «королевой маринадов». С подписчиками в Instagram певица поделилась своим фирменным рецептом.

«Кто на дачу на шашлык?! Вам пригодится мой рецепт отличного маринада. Вкусно, полезно и диетично. Если вы не едете на дачу, все это можно запечь в духовке в рукаве, тоже супер», — рассказала Семенович.

Рецепт маринада от Анны Семенович:

Смешать сметану, карри, паприку, соль и перец. Мясо курицы или индейки замочить в приготовленном соусе. Добавить укроп, нарезанный помидор и столовую ложку подсолнечного масла. Перемешать и поставить на всю ночь в холодильник. К обеду следующего дня можно жарить шашлык.

Недавно Анна Семенович приступила к съемкам нового клипа на трек «Мани Бой». Для того чтобы эффектно выглядеть в кадре, она побывала в санатории, где за пять дней сбросила пять лишних килограммов.