Готовим, чтобы удивлять: рецепт жареного молока порадует кулинаров своей простотой

«Я угощу вас жареным молоком» — такая фраза может заинтересовать любого гостя. На самом деле, этот десерт не такой сложный в приготовлении, как может показаться. Он представляет собой загущенное крахмалом и яйцами молоко жирностью 3,2%, обжаренное в панировке. Рецептом поделилось издание «Волгоградская правда». Оно сообщает, что вместо коровьего молока вполне можно использовать козье, а некоторые кулинары решаются на эксперименты с кокосовым, рисовым, овсяным и соевым.

Для начала нужно в 100 граммах молока размешать 60 граммов крахмала и два яичных желтка. В этой смеси не должно быть комочков. Затем в кастрюле подогревается еще 300 граммов молока, после чего в него тонкой струйкой нужно влить яично-крахмальную смесь. Следом добавляем 150 граммов сахара (не слишком много, чтобы угощение не получилось приторным. — Прим. ред.) и варим до загустения, постоянно помешивая. Однако доводить до кипения этот крем не стоит. Как только на его поверхности появятся первые пузырьки — снимаем кастрюлю с огня и остужаем.

Полученную густую массу нужно перелить в прямоугольную форму, заранее смазанную сливочным маслом. Толщина слоя не должна быть больше 2–3 сантиметров. Остывший крем ставим на час в холодильник, чтобы он полностью застыл. Если нет желания долго ждать, можно воспользоваться морозилкой.

Когда крем застынет, переворачиваем форму на разделочную доску и нарезаем выпавший «брусок» на кубики горячим ножом. После их нужно осторожно обвалить в панировке и быстро обжарить в большом количестве разогретого растительного масла. Готовые кусочки стоит выложить на бумажные салфетки, чтобы стек лишний жир.

Перед подачей к столу «жареное молоко» можно посыпать корицей или сахарной пудрой. Само по себе оно будет иметь сливочный вкус, но вы можете изменить это, добавив в самом начале приготовления цедру лимона или апельсина.