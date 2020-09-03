«Масяськи для Амелии»: Юлия Ковальчук испекла безе для дочери

Певица и любительница сладкого Юлия Ковальчук поделилась в Instagram вкусным рецептом. Вечером 2 сентября она устроила выпекание безе.

Из ингредиентов нужны только яичные белки (5 штук) и 250 граммов сахара. Артистка отметила, что добавить пакетик ванильного сахара или сахарной пудры.

«Очень аккуратно отделяем белки (я беру яйца обязательно из холодильника) и начинаем взбивать. Постепенно, где-то по столовой ложке, добавляем сахар до получения эффекта взбитого крема из эклеров. Все! В духовку на 100 градусов на 1,5-2 часа», — объяснила нехитрый рецепт Юлия.

В «сторис» певица показала процесс приготовления, продемонстрировав удобное приспособление, которым она отделяет желтки от белков, и свой домашний миксер. Также она поделилась кулинарным лайфхаком: чтобы не измазаться в безе, пока накладываешь его в кондитерский шприц, нужно само приспособление вставить в большой стакан или в другую подходящую емкость.

Блюдо Ковальчук назвала «Масяськи для Амелии», имея в виду свою 2-летнюю дочь. Сама же артистка поклялась не есть эти вкусности на ночь.