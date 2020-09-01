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Рука мастера: готовим клубничный пирог по рецепту художника Дэвида Хокни

Рецепт угощения от известного сладкоежки.

Рука мастера: готовим клубничный пирог по рецепту художника Дэвида Хокни
Дэвиду Хокни уже 83. Фото: globallookpress.com

Дэвид Хокни считается одним из самых дорогих ныне живущих художников в мире. Также он — большой сладкоежка. У известного живописца есть свой рецепт клубничного пирога. Он был опубликован в книге «Художники в печах» 1985 года, и вот о нем напомнило своим читателям издание The Blue Print.

Ингредиенты:

  • 125 граммов пшеничной муки;
  • 50 граммов сахара;
  • три яйца;
  • щепотка корицы и щепотка крахмала;
  • 150 граммов клубничного конфитюра;
  • десяток целых ягод клубники;
  • 4 ложки сахарной пудры.

Делаем в муке углубление и кладем туда яичные желтки, сахар, молотую корицу и крахмал. Затем перемешиваем все это, чтобы получить легкое тесто. Далее взбиваем яичные белки до твердых пиков и постепенно добавляем их в тесто. После вся эта масса выливается в квадратную форму, смазанную маслом и посыпанную мукой, и готовится в духовке около 50 минут.

Готовому пирогу нужно дать остыть, затем обильно покрыть конфитюром, посыпать сахарной пудрой и выложить сверху свежую клубнику.

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