Клаб-сэндвич и другие бутерброды, которые можно сделать на скорую руку

И гостям подать не стыдно, и себя порадовать приятно.

По-американски: клаб-сэндвич

НАДО (на 4 порции): 6 квадратиков хлеба для тостов · 80 г майонеза · 2 ч. ложки дижонской горчицы · 4 салатных листа · 4 пластины сыра чеддер · 250 г готового филе индейки (можно ветчину) · 1 помидор · 4 ломтика бекона.

ГОТОВИМ:

1 Хлеб поджариваем в тостере или в духовке.

2 Бекон поджариваем до корочки на сухой сковороде, помидор режем колечками.

3 Смешиваем майонез и горчицу, смазываем смесью одну строну каждого тоста.

4 Собираем сэндвич: кладем на тост лист салата, затем кусочек сыра, пару ломтиков индейки, затем колечко помидора. Накрываем вторым тостом (соусом вниз), смазываем его смесью горчицы и майонеза, кладем еще сыр, индейку, бекон, салат, накрываем третьим тостом, скрепляем шпажкой и режем тост по диагонали. Клаб-сэндвич готов!

По-французски: крок-месье и крок-мадам

Croque по-французски значит «хруст». Когда-то в парижских кафе так подзывали официантов: «Croque monsieur!» — извольте подать хрустяшку, мол. Позже так назвали и сам сэндвич. Потом придумали класть сверху яйцо — получился крок-мадам. Для будничного завтрака рецепт, пожалуй, слишком замороченный, но для поздней воскресной трапезы — самое то.

НАДО (на 2 порции): 4 квадратика хлеба для тостов · немного дижонской горчицы · 2 хороших ломтя ветчины · 100 г сыра (по канону нужен твердейший грюйер) · 20 г сливочного масла · 2 яйца.

Для соуса бешамель: 40 г сливочного масла · 1 ст. ложка муки · 200 мл молока · молотый мускатный орех на кончике ножа · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Начинаем с соуса бешамель (учитесь, в жизни пригодится, в лазанье ведь тоже он используется). В сковороде растапливаем сливочное масло, вводим муку, постоянно помешивая, добавляем горячее молоко, соль-перец и мускатный орех. Доводим до кипения и увариваем до загущения пару минут.

2. Два тоста смазываем горчицей, а другие два — соусом бешамель.

3. Сыр натираем.

4. На тосты с бешамелем кладем сыр, а на тосты с горчицей — ветчину. Соединяем тосты (ветчину на сыр).

5. Духовку включаем разогреваться до 200 °С, а пока обжариваем тосты до хрустящей корочки на сливочном масле.

6. Противень застилаем пергаментом, кладем обжаренные тосты, смазываем сверху бешамелем и ставим в духовку на 5 минут. Крок-месье готовы!

7. Жарим два яйца на сковородке, не повредив желток, выкладываем поверх сэндвичей — получились крок-мадам.

По-итальянски: с дыней и прошутто

НАДО (на 6 порций): 6 небольших чиабатт · 200 г пармской ветчины или прошутто · 1 небольшая дыня · оливковое масло · пару веточек зеленого базилика · лимон · черный перец.

ГОТОВИМ:

1. Хлебцы режем пополам.

2. Делаем соус: смешиваем немного оливкового масла, лимонного сока и черного перца. Смазываем соусом хлеб.

3. Выкладываем тонкие ломтики ветчины и кусочки дыни, кладем базилик. На праздничный стол можно подать и так — в виде открытых бутербродов. А можно накрыть вторым кусочком чиабатты.