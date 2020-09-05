Клаб-сэндвич и другие бутерброды, которые можно сделать на скорую руку

По-американски: клаб-сэндвич
НАДО (на 4 порции): 6 квадратиков хлеба для тостов · 80 г майонеза · 2 ч. ложки дижонской горчицы · 4 салатных листа · 4 пластины сыра чеддер · 250 г готового филе индейки (можно ветчину) · 1 помидор · 4 ломтика бекона.
ГОТОВИМ:
1 Хлеб поджариваем в тостере или в духовке.
2 Бекон поджариваем до корочки на сухой сковороде, помидор режем колечками.
3 Смешиваем майонез и горчицу, смазываем смесью одну строну каждого тоста.
4 Собираем сэндвич: кладем на тост лист салата, затем кусочек сыра, пару ломтиков индейки, затем колечко помидора. Накрываем вторым тостом (соусом вниз), смазываем его смесью горчицы и майонеза, кладем еще сыр, индейку, бекон, салат, накрываем третьим тостом, скрепляем шпажкой и режем тост по диагонали. Клаб-сэндвич готов!
По-французски: крок-месье и крок-мадам
Croque по-французски значит «хруст». Когда-то в парижских кафе так подзывали официантов: «Croque monsieur!» — извольте подать хрустяшку, мол. Позже так назвали и сам сэндвич. Потом придумали класть сверху яйцо — получился крок-мадам. Для будничного завтрака рецепт, пожалуй, слишком замороченный, но для поздней воскресной трапезы — самое то.
НАДО (на 2 порции): 4 квадратика хлеба для тостов · немного дижонской горчицы · 2 хороших ломтя ветчины · 100 г сыра (по канону нужен твердейший грюйер) · 20 г сливочного масла · 2 яйца.
Для соуса бешамель: 40 г сливочного масла · 1 ст. ложка муки · 200 мл молока · молотый мускатный орех на кончике ножа · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Начинаем с соуса бешамель (учитесь, в жизни пригодится, в лазанье ведь тоже он используется). В сковороде растапливаем сливочное масло, вводим муку, постоянно помешивая, добавляем горячее молоко, соль-перец и мускатный орех. Доводим до кипения и увариваем до загущения пару минут.
2. Два тоста смазываем горчицей, а другие два — соусом бешамель.
3. Сыр натираем.
4. На тосты с бешамелем кладем сыр, а на тосты с горчицей — ветчину. Соединяем тосты (ветчину на сыр).
5. Духовку включаем разогреваться до 200 °С, а пока обжариваем тосты до хрустящей корочки на сливочном масле.
6. Противень застилаем пергаментом, кладем обжаренные тосты, смазываем сверху бешамелем и ставим в духовку на 5 минут. Крок-месье готовы!
7. Жарим два яйца на сковородке, не повредив желток, выкладываем поверх сэндвичей — получились крок-мадам.
По-итальянски: с дыней и прошутто
НАДО (на 6 порций): 6 небольших чиабатт · 200 г пармской ветчины или прошутто · 1 небольшая дыня · оливковое масло · пару веточек зеленого базилика · лимон · черный перец.
ГОТОВИМ:
1. Хлебцы режем пополам.
2. Делаем соус: смешиваем немного оливкового масла, лимонного сока и черного перца. Смазываем соусом хлеб.
3. Выкладываем тонкие ломтики ветчины и кусочки дыни, кладем базилик. На праздничный стол можно подать и так — в виде открытых бутербродов. А можно накрыть вторым кусочком чиабатты.