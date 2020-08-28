Инженер разработал программу для приготовления идеального бутерброда с бананом

Искусственный интеллект помогает (в теории) так разрезать банан, чтобы покрыть им весь хлеб.

Как приготовить бутерброд с арахисовым маслом и бананом? Берете два куска хлеба, намазываете их маслом, поверх одного укладываете ломтики порезанного банана, прижимаете вторым — и вуаля. Просто, не правда ли?

Но американский инженер Итан Розенталь решил вывести формулу идеального сэндвича и разработал программу, которая высчитывает, как лучше всего приготовить идеальное блюдо. Принцип ее работы он расписал в своем блоге. Нужно сфотографировать вместе ингредиенты, из которых вы собираетесь приготовить угощение, а искусственный интеллект определит, как лучше всего порезать банан и в каких местах хлеба уложить его ломтики, чтобы покрыть ими максимальную площадь сэндвича.

На разработку программы инженер потратил почти четыре месяца. Сам изобретатель понимает, что его детище абсолютно бессмысленно, но он специально сел за его создание, чтобы отвлечься в тяжелый период карантина. Розенталь признался, что очень любит бутерброды с арахисовым маслом и бананом, — этому блюду его еще в детстве научил дедушка.

Для таких же математических маньяках, как он сам, мужчина выложил свою программу в интернет, в свободный доступ.