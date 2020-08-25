«Моя любимая»: Эмма Малинина поделилась рецептом приготовления десертной пиццы с грушей

Как отметила жена музыканта, она с родными всегда ее заказывает в итальянских ресторанах.

Жена музыканта Александра Малинина Эмма в Instagram поделилась рецептом своей любимой десертной пиццы с грушей. По ее признанию, они с родными всегда заказывают ее в итальянских ресторанах, пиццериях и тратториях.

По словам Эммы Малининой, эта пицца относится к десертным, но может сойти и для основного меню. Она отметила, что в ней совершенное сочетание вкусов и ароматов. Эмма посоветовала всем отведать ее в самое ближайшее время.

«Тесто для пиццы: мука — 320 г, вода теплая – 200 мл, сухие дрожжи – 4 г, оливковое масло Extra Virgin – 4-5 столовых ложки, соль – половинка чайной ложки. Наполнитель: груши (спелые, но твердые) – 2 штуки, моцарелла для пиццы – 200-250 г, горгонзола – 200-250 г, оливковое масло Extra Virgin – столовая ложка», — сказала жена певца.

«Самая вкусная пицца с грушей. Моя любимая». Эмма Малинина

Напомним, что Эмма Малинина — третья жена музыканта. В 2000 году она подарила ему наследников – двойняшек Фрола и Устинью. В этом году ребятам исполнится по 20 лет.