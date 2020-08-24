Без уксуса, зато с лимоном: закрываем огурцы на зиму

Оказывается, огурцы на зиму можно закрыть без уксуса, но с использованием лимона. Они приобретут цитрусовый аромат и легкую кислинку, а также станут более хрустящими. Рецептом поделился портал «Утро.ru».
Ингредиенты на одну литровую банку:
- 5–7 огурцов,
- 0,5 литра воды,
- 1 столовая ложка соли,
- 3 столовых ложки сахара,
- половина чайной ложки лимонной кислоты,
- 2 дольки чеснока,
- 2 лавровых листа,
- 1 лист хрена,
- 2 листа черной смородины,
- 1 «зонтик» укропа,
- 1 вишневый лист,
- 4 листика эстрагона,
- лимонная долька 0,5 сантиметра толщиной.
Огурцы нужно отмочить в холодной воде, около двух часов. Затем на дно банки, продезинфицированной кипятком, кладем дольки чеснока, лимон, лавр, укроп и остальные приправы. Вымоченные овощи обрезаем и плотно укладываем сверху. Далее банку заливаем кипятком и оставляем на 25 минут.
Переходим к рассолу. В воду добавляем сахар и соль, затем кипятим 5 минут. В самом конце добавляем лимонную кислоту.
В финале сливаем воду из банки и заливаем огурцы горячим маринадом. После закручиваем банку и переворачиваем. Хранить ее нужно в прохладном месте. Попробовать хрустящие соленья можно будет уже через два месяца.