Без уксуса, зато с лимоном: закрываем огурцы на зиму

Оказывается, огурцы на зиму можно закрыть без уксуса, но с использованием лимона. Они приобретут цитрусовый аромат и легкую кислинку, а также станут более хрустящими. Рецептом поделился портал «Утро.ru».

Ингредиенты на одну литровую банку: 5–7 огурцов,

0,5 литра воды,

1 столовая ложка соли,

3 столовых ложки сахара,

половина чайной ложки лимонной кислоты,

2 дольки чеснока,

2 лавровых листа,

1 лист хрена,

2 листа черной смородины,

1 «зонтик» укропа,

1 вишневый лист,

4 листика эстрагона,

лимонная долька 0,5 сантиметра толщиной.

Огурцы нужно отмочить в холодной воде, около двух часов. Затем на дно банки, продезинфицированной кипятком, кладем дольки чеснока, лимон, лавр, укроп и остальные приправы. Вымоченные овощи обрезаем и плотно укладываем сверху. Далее банку заливаем кипятком и оставляем на 25 минут.

Переходим к рассолу. В воду добавляем сахар и соль, затем кипятим 5 минут. В самом конце добавляем лимонную кислоту.

В финале сливаем воду из банки и заливаем огурцы горячим маринадом. После закручиваем банку и переворачиваем. Хранить ее нужно в прохладном месте. Попробовать хрустящие соленья можно будет уже через два месяца.