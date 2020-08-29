Белорусский привет: 3 отменных блюда братского народа

Изумительные налистники

Тончайшие блинчики с творогом, томленные в сливочном масле. Подаются по праздникам в финале трапезы в качестве десерта.

НАДО (на 6 порций): Для блинчиков: 2 стакана муки · 0,5 стакана сахара · 0,5 ч. ложки соли · 2 стакана молока · 1 яйцо, 1/4 стакана растительного масла · 200 мл воды. Для начинки: полкило творога · 2 яйца · сахар по вкусу. Для заливки: 100 г сливочного мала · 5 ст. ложек сахара.

ГОТОВИМ:

Муку просеиваем, добавляем соль и сахар. Отдельно смешиваем молоко комнатной температуры с растительным маслом и яйцом, взбиваем и вливаем эту смесь в муку. Тщательно вымешиваем, добавляем теплую воду. Выпекаем тонкие блины на разогретой сковороде без масла. Творог взбиваем в однородный крем с яйцами и сахаром. Кладем на каждый блинчик по 1 ст. ложке творога и равномерно размазываем по всей поверхности. Сворачиваем трубочкой, подвернув края. Если трубочки очень длинные, можно разрезать их пополам. Выкладываем блинчики в глубокую форму слоями, каждый слой поливаем растопленным сливочным маслом и посыпаем сахаром. Накрываем форму крышкой или фольгой. Томим в духовке 2 часа при температуре 60 °C или 1 час при температуре 150 °С.

Правильные драники

Наконец, давайте разберемся с самым упоминаемым белорусским блюдом. Конечно, все их умеют готовить, но не все знают, что в правильные драники не кладут муку и яйца.

НАДО (на 4 порции): полкило картофеля · 2 луковицы · соль · перец · масло для жарки · сметана и зелень для подачи.

ГОТОВИМ:

Картофель и лук натираем на мелкой терке в одну миску, откидываем на сито на 10 минут. Сок сливаем, отстоявшийся крахмал возвращаем в тертый картофель. Солим-перчим, перемешиваем. Выкладываем массу на разогретую сковороду с маслом, формируя небольшие лепешки, жарим с двух сторон на среднем огне. Подаем со сметаной, посыпаем зеленью.

Те самые колдуны

НАДО (на 5 порций): 1 кг картофеля · 500 г фарша · 1 яйцо · 1 стакан муки · 4 средние луковицы · соль · перец · 1 л любого бульона · масло для жарки · сметана и зелень для подачи.

ГОТОВИМ: