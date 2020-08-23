Оригинальный гарнир от Высоцкой: актриса дала рецепт мятого картофеля с прованскими травами

Юлия Высоцкая на своем канале «Едим дома» обнародовала рецепт необычного аппетитного гарнира. Она предложила приготовить мятый картофель, приправив его прованскими травами.

На шесть средних картофелин уходит одна чайная ложка трав, 50 граммов сливочного масла, четыре зубчика чеснока, 50 граммов вяленых томатов, соль и перец – по вкусу.

Картошку отварить и примять каждую при помощи большого ножа. На скороду положить масло, картофелины, посолить, поперчить, приправить чесноком и травами. Обжарить до золотистого цвета. Готово!

Подавать к столу можно с вялеными томатами и розмарином.