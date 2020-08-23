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Телеповар Ивлев показал, как вкусно приготовить запеченную курицу в пикантной панировке

Это авторский рецепт ведущего шоу «На ножах».

Телеповар Ивлев показал, как вкусно приготовить запеченную курицу в пикантной панировке
Константин Ивлев. Кадр из шоу "Рецепты от Ивлева"

Шеф-повар и ведущий программ «На ножах» и «Адская кухня» Константин Ивлев на своем YouTube-канале «Ivlev Chef» рассказал, как он готовит запеченную курицу в пикантной панировке.

Ингредиенты: курица, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов панировочных сухарей, 2 зубчика чеснока, 10 граммов петрушки, розмарина и тимьяна, 80 миллилитров растительного масла, соль и перец по вкусу.

Вначале нужно приготовить панировку. Мелко нарубить зелень, чеснок, все смешать. Взять курицу, острым ножом сделать надрез — «карман» между грудкой и кожей. Ложкой увеличить его, стараясь не порвать кожицу. Положить в миску размягченное масло, зелень, чеснок, панировочные сухари, смешать, положить все это в «карман» курицы.

На противень расстелить пергамент, положить на него курицу. Посолить, сбрызнуть растительным маслом в области ножек.

Поставить в разогретую духовку (180 градусов), выпекать 50 минут, периодически поливая вытекающим из нее соком.

Запеченная курица по-ивлевски. Фото
Запеченная курица по-ивлевски. Кадр из шоу «Рецепты от Ивлева» https://youtu.be/oPFruN3js5s

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