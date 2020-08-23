Необычно и просто: Высоцкая дала рецепт индейки с кабачком и вареным редисом

А на заправку этого витаминного блюда идет мед.

Юлия Высоцкая на своем канале «Едим дома» предложила приготовить индейку с молодыми овощами. Рецепт простой и в то же время необычный.

Для блюда возьмите 500 граммов филе индейки, 1 луковицу, 150 граммов стручковой фасоли, пучок редиски, 5 морковок, 1 кабачок, 5 веток укропа, столовую ложку меда, 3 столовые ложки оливкового масла, соль и перец – по вкусу.

Индейку нарежьте в виде кубиков, морковку – кружками, редис порубите пополам, лук — в виде полуколец.

В кипящую воде бросьте морковку, проварите 5 минут. Туда же отправьте редиску, фасоль, поготовьте еще 5 минут. Достаньте из воды.

Обжарьте индейку до золотистой корочки, всыпьте лук, 3-5 минут готовьте вместе. Добавьте вареные овощи и нарезанный на тонкие кусочки кабачок. Заправьте солью, медом, перцем, жарьте минут 5. Разложите по тарелкам, посыпьте измельченным укропом.