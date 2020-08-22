«Хрустящий снаружи, сочный и нежный внутри»: Высоцкая рассказала, как готовит капустный штрудель

Телеведущая рассказала, что для сливочного вкуса лучше добавить творог.

Юлия Высоцкая в своей традиционной рубрике #сладкоесоленое показала и рассказала, как готовит штрудель с капустой и творогом. Телеведущая уверяет, что для этого блюда подойдет любой сорт капусты, и взяла на сей раз савойскую. И отправила ее бланшироваться.

Про сам штрудель Высоцкая заметила: «Это рулет из теста. Тесто может быть любым – слоеным, песочным, сладким или соленым».

Пошагово актриса показала процесс приготовления:

«Для начинки кроме капусты я беру пол-луковицы, зубчик чеснока. На сковороду масла растительного и столовую ложку сливочного и пока не очень горячая – лук и чеснок, чтобы не сгорели. Довести до готовности» — объясняет телеведущая.

Пока процесс на сковородке идет, нужно творог нужно растереть, капусту – откинуть на дуршлаг, чтобы дать лишней воде стечь и, если требуется, дополнительно отжать салфеткой – сочность и объем пирога должны быть умеренными. Далее – мелко порезать и отправить в сковороду. Посолить.

Порубить крупно зелень – перышки лука, петрушку – смешать с капустой и творогом, разбить два яйца и перемешать до однородности. «Если хочется вкус сделать более пикантным, можно сюда добавить натертого сыра пару столовых ложек. Но мне не хочется никакого сыра, мне нравится все как есть» — отметила Высоцкая.

На противень раскатать в прямоугольный пласт тесто, выложить начинку и завернуть рулетом. В духовку – на 25 минут при температуре 190 градусов.