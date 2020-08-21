Чем удивить гостей в конце лета: рецепт арбузного гаспачо

Во второй половине августа пришел сезон сладких спелых арбузов. Чаще всего их едят, разрезая на ломтики. Но повар и гастрономический журналист ТАСС Мария Курсакова предлагает несколько вариантов сложных блюд с использованием сладкой мякоти. В частности, можно приготовить нетрадиционный суп — арбузное гаспачо.

Ингредиенты (на 4 порции): 600 граммов мякоти арбуза без косточек;

3 крупных спелых томата;

небольшой огурец;

красный болгарский перец;

четверть красного сладкого лука;

10-15 листочков мяты;

зубчик чеснока;

3 столовые ложки нерафинированного оливкового масла;

2 столовые ложки красного винного уксуса;

щепотка молотой приправы зиры;

соль и черный перец по вкусу;

листья зеленого базилика для украшения при подаче на стол.

Томаты нужно разрезать пополам, вырезать сердцевину, далее — крупными кусочками. Огурец и болгарский перец почистить и нарезать большими ломтиками. Лук — средними.

Далее арбуз, помидоры, огурец, перец и лук измельчить в блендере до однородной консистенции, начиная с низкой скорости и, постепенно ее увеличивая. Затем в чашу блендера добавить нарезанный ломтиками чеснок, мяту, уксус, оливковое масло, соль, черный перец и зиру. Все вместе снова измельчить до однородной массы, а потом охладить перед подачей.

Повар отметила, что часто берет этот суп с собой в бутылочке в качестве полезного перекуса.