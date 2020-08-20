«Ну очень вкусно!»: Высоцкая поделилась рецептом яблочного пирога со сметаной

Особый пикантный вкус у него появляется благодаря корице и миндальным лепесткам.

В сезон яблок Юлия Высоцкая обнародовала в своем проекте «Едим дома» рецепт нежного пирога, который может стать отличной альтернативой шарлотке.

Итак, для цветаевского яблочного пирога нужно взять 80 граммов муки, 50 граммов сливочного масла, столовую ложку жирной сметаны (20%), половинку чайной ложки разрыхлителя, щепотку соли.

В начинку пойдет 1 куриное яйцо, 100 граммов сметаны той же жирности, столовая ложка муки, 70 граммов сахара, 2 столовые ложки лимонного сока, 5 граммов ванильного сахара, 2 зеленых яблока, корица и миндальные хлопья — по вкусу.

Заранее разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Растапливаем масло (50 граммов). Берем глубокую посуду, просеиваем туда муку, добавляем соль, разрыхлитель, вливаем масло, размешиваем. Получившееся тесто отправляем в пленке в холодильник, держим там четверть часа.

Режем яблоки на тонкие дольки, сбрызгиваем соком лимона. Берем миску, разбиваем туда небольшое яйцо, всыпаем сахар, взбиваем. Смешиваем со сметаной, ванильным сахаром, мукой, опять взбиваем.

Кулинарную форму (D=20) смазываем маслом и присыпаем мукой. Распределяем по ней холодное тесто, раскладываем дольки яблок, посыпаем корицей, заливаем кремом, посыпаем миндалем. Ставим в духовку на 40–45 минут. К столу подаем пирог уже остуженным.

Почитатели кулинарного таланта Высоцкой уже успели попробовать рецепт в деле и оставили отзывы в аккаунте Instagram «Едим дома».