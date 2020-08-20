Муки – всего две ложки: Высоцкая рассказала, как приготовить оладьи по-японски

Блюдо получается пышным и очень легким.

Юлия Высоцкая на своем канале «Едим дома» обнародовала рецепт пышных японских оладий. Отличная и легкая идея завтрака!

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Необходимо взять две столовые ложки муки, половинку столовой ложки кукурузного крахмала, половину чайной ложки разрыхлителя, чайную ложку ванильного экстракта, полторы столовые ложки сахара, два куриных яйца, две столовые ложки молока.

Отделяем белки от желтков. Белки откладываем, а желтки выливаем в молоко, добавляем ванильный экстракт и разрыхлитель.

Муку соединяем с крахмалом, хорошенько размешиваем, выливаем в эту смесь яичные желтки, смешиваем.

Активно взбиваем белки с сахарным песком до образования пиков. Смешиваем белковую смесь с мучной, воспользовавшись лопаткой, движения делаем снизу-вверх. Должно получиться пышное тесто. На сковородку капаем масло, смазываем, разогреваем.

Оладьи выпекаем в формочках (Высоцкая предлагает сделать их из пергамента, слепив края тестом). На край сковороды во время приготовления немного капаем воды, готовим под крышкой. На каждую сторону оладьев уходит примерно 3 минуты жарки.