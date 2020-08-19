Минимум ингредиентов: Высоцкая дала рецепт аппетитного осетинского пирога с сыром и зеленью

Тесто для него ставится на дрожжах.

Юлия Высоцкая в своем проекте «Едим дома» обнародовала рецепт осетинского пирога с сыром и зеленью.

Для приготовления теста необходимо взять 400 граммов муки, 150 миллилитров молока, 2 чайные ложки сухих дрожжей, щепотку соли, чайную ложку сахара, 2 столовые ложки сметаны.

В начинку пойдет 300 граммов сыра (Высоцкая брала домашний), пучок зелени, состоящий из кинзы, базилика и петрушки, щепотка соли. Также понадобится 10 граммов сливочного масла и столовая ложка растительного масла.

Берем глубокую миску, соединяем в ней все ингредиенты для теста. Держим час под полотенцем, затем формируем из него лепешку. Сверху нее кладем начинку (все ингредиенты для нее измельчаем заранее), защипываем тесто со всех сторон, постепенно формируя шар. Затем раскатываем его в лепешку опять, но уже с сыром внутри.

Ставим на плиту сковороду, смазываем ее растительным маслом, кладем наш пирог, делая посередине отверстие. Выпекаем 20-25 минут при 200 градусах. Готовый пирог смазываем растопленным сливочным маслом.