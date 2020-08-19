Май Абрикосов из «Дома-2» поделился рецептом приготовления постных оладий из кабачков

Как отметил экс-участник проекта, он любит их есть с салатом из помидоров и огурцов.

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Май Абрикосов в Instagram рассказал, как нужно правильно готовить постные оладьи из кабачков.

«Два средних кабачка потереть на крупную терку + половину луковицы потереть на мелкую терку + перец черный + соль по вкусу + неполная чайная ложка разрыхлителя + 1,5-2 стакана воды + 2/3 стакана манки + мука сколько возьмет тесто до консистенции сметаны. Не жидкое и не густое (примерно 1-1,5 стакана). Дать тесту постоять несколько минут, чтобы напиталась манка. Жарить оладьи на растительном масле до готовности». Май Абрикосов

Как отметил шоумен, данное блюдо прекрасно подойдет для употребления с салатом из помидоров и огурцов. Он порекомендовал, кроме огурцов и помидоров, взять половинку луковицы, потереть крупный зубчик чеснока. Добавить свежего перца, немного сахара, уксуса, соли и масла подсолнечника.

Напомним, что последние годы Май Абрикосов живет в деревне. Его уже не раз пытались пригласить на всевозможные шоу на телевидении, но он всем отвечает отказом. Возвращаться на проект, где он когда-то стал известным, Абрикосов не собирается.