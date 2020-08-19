Пять минут — и готово: Высоцкая дала рецепт очень простых индийских лепешек на простокваше без дрожжей

Их можно есть со сметаной, на десерт с вареньем или медом или вместо хлеба.

Юлия Высоцкая в своем проекте «Едим дома» дала рецепт индийских лепешек бхатури, на них идет минимум простых ингредиентов, да и пекутся они быстро.

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Возьмите полтора стакана простокваши, две чайные ложки сахара, одну – соли, столько же – соды и кунжута, муки 400 граммов.

Муку просейте, добавьте соль, сахар и соду, размешайте с простоквашей. Юлия Высоцкая заметила, что не стоит замешивать слишком крутое тесто, оставьте его немного липким и мягким, только в этом случае лепешки получатся пышными и вкусными.

Замешанное тесто нужно разделить на кусочки. Далее насыпьте на стол горстку кунжута, сверху положите порцию теста, скалкой раскатайте лепешку. Переверните, сверху лепешки еще киньте семя кунжута и еще раз прокатайте.

Пожарьте лепешки на растительном масле до готовности. Готовятся они очень быстро! Ешьте с любимым вареньем, медом, сметаной, пастой или без ничего.