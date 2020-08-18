Рецепт летнего салатика из запеченных баклажанов обнародовала Юлия Высоцкая

Заправляет его Юлия маслом с лимонным соком.

Юлия Высоцкая предложила приготовить оригинальный салат из запеченных баклажанов, добавив перец и черри. На заправку пойдет масляно-лимонный соус.

Итак, необходимо взять пару баклажанов, одну красную луковицу, два болгарских перца, два зубчика чеснока, 100 граммов черри, 70 граммов маслин без косточек, половинку лимона, соль, смесь перцев — по вкусу, пару столовых ложек конопляного масла, ложку оливкового, 50 граммов маринованных каперсов.

Очищенные баклажаны порубить на небольшие кубики, посолить и оставить на 15 минут. Промыть, обмокнуть бумажными полотенцами. Перец нарезать на квадратные кусочки, лук – тонкими дольками. Разложить все по противню, туда же отправить дольки чеснока (не резать). Добавить немного оливкового масла и запечь при 180 градусах (минут 40) до мягкости. Во время запекания можно пару раз овощи перевернуть.

Приготовить соус из конопляного масла, цедры лимона, пары столовых ложек лимонного сока, очищенного и размятого запеченного чеснока, соли и перца.

Готовые овощи переложить в миску, добавить черри, порубленные пополам, маслины без косточек и каперсы без хвостиков. Полить соусом, размешать. Салат можно украсить листьями мяты и подать к столу. Рецепт звезда обнародовала в своем интернет-проекте «Едим дома».