«Начинка интересная!»: Высоцкая показала, как приготовить кабачки с кускусом

Юлия Высоцкая в своей программе «Едим дома» приготовила кускус с запеченными овощами. Она использовала кабачки, перец, баклажаны и патиссоны, но уточнила, что их можно заменять на те, что растут на вашей грядке или есть в холодильнике.

«Хорошо добавить и свежий тимьян, розмарин, а если свежих травок у вас нет, берите любую сухую смесь, например, итальянские травы, — при запекании овощи возьмут от них ровно столько аромата, сколько нужно!» — уточнила также жена Андрея Кончаловского.

Юлия для приготовления блюда использовала стакан кускуса, один болгарский перец желтого цвета, один – красного, один кабачок, два кабачка мини, один баклажан мини, два патиссона мини, одну красную луковицу, шесть зубчиков чеснока, полтора стакана овощного бульона, четыре столовые ложки оливкового масла, щепотку перца, щепотку морской соли.

Разогрейте предварительно духовой шкаф до 200 градусов, почистите чеснок, лук нарежьте дольками. Порежьте на кусочки овощи и выложите их на противень с пергаментом. Посолите, поперчите, полейте маслом. Запекайте минут 20-25.

Кускус залейте горячим овощным бульоном, дайте настояться. Готовые овощи смешайте с кускусом. Готово!