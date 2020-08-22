Необычные блюда, которые можно приготовить из помидор

Помидорный джем
Необычный кисло-сладкий соус для мяса, курицы, сыра или просто куска хлеба.
НАДО (на 1 баночку джема): 700 г помидоров · 225 г (стакан с четвертью) сахара · 1 ч. ложка тмина · 1 ч. ложка соли, четверть ложки корицы · гвоздика на кончике ножа · 1 ст. ложка тертого свежего имбиря · 3 ст. ложки лимонного сока · половинка мелко нарезанного перчика чили или целый халапеньо.
ГОТОВИМ:
- Томаты моем, крупно режем (если кожица очень толстая, лучше ее снять, предварительно окунув плод в кипяток).
- Кладем томаты в глубокий сотейник, добавляем все остальные ингредиенты, перемешиваем, доводим до кипения.
- Уменьшаем огонь, увариваем в течение полутора часов. Подаем охлажденным, храним в холодильнике в пределах недели.
Для длительного хранения горячий джем следует разложить в стерилизованные банки и закатать.
Яйцо в томате
По сути, это яичница с помидорами, только наоборот.
НАДО (на 2 порции): 2 яйца · 50 г сыра · соль · перец · пара веточек петрушки · 2 больших помидора с толстыми стенками · 100 г любой колбасы или отварной грудки.
ГОТОВИМ:
- У помидоров срезаем шляпки и аккуратно вынимаем ложкой часть мякоти.
- Солим-перчим ямку, выкладываем в нее нарезанную колбасу или грудку и выливаем яйцо. Солим-перчим.
- Запекаем 15 минут при температуре 180 °С.
- Посыпаем тертым сыром, украшаем петрушкой и подаем.
Малосольные лысые помидорки
Фантастически прекрасная закуска, которую к тому же легко готовить.
НАДО (на 8 порций): 500 г отборных помидорок черри · 4 зубчика чеснока · 1 ст. ложка сушеного орегано · 1 ст. ложка бальзамического уксуса · 2 ст. ложки оливкового масла · соль · перец.
ГОТОВИМ:
- Помидоры моем и заливаем кипятком на 2 мин.
- Когда кожица начнет лопаться, кипяток сливаем и погружаем черри в холодную воду. Кожицу удаляем.
- Помещаем черри в контейнер, добавляем все ингредиенты (чеснок мелко рубим, солим аккуратно), закрываем крышкой и аккуратно встряхиваем.
- Выдерживаем при комнатной температуре 1,5 часа, иногда встряхивая.
- Подаем, охладив закуску в холодильнике.