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Необычные блюда, которые можно приготовить из помидор

У вас в огороде томаты ведрами пошли? Отлично. Всем остальным пора на рынок - овощ дешевеет на глазах. Берите побольше!

Необычные блюда, которые можно приготовить из помидор
Рецепты блюд из помидоров. Фото: КП/Жданов Анатолий

Помидорный джем

Помидорный джем. Фото
Помидорный джем. Фото: Shutterstock

Необычный кисло-сладкий соус для мяса, курицы, сыра или просто куска хлеба.

НАДО (на 1 баночку джема): 700 г помидоров · 225 г (стакан с четвертью) сахара · 1 ч. ложка тмина · 1 ч. ложка соли, четверть ложки корицы · гвоздика на кончике ножа · 1 ст. ложка тертого свежего имбиря · 3 ст. ложки лимонного сока · половинка мелко нарезанного перчика чили или целый халапеньо.

ГОТОВИМ:

  1. Томаты моем, крупно режем (если кожица очень толстая, лучше ее снять, предварительно окунув плод в кипяток).
  2. Кладем томаты в глубокий сотейник, добавляем все остальные ингредиенты, перемешиваем, доводим до кипения.
  3. Уменьшаем огонь, увариваем в течение полутора часов. Подаем охлажденным, храним в холодильнике в пределах недели.

Для длительного хранения горячий джем следует разложить в стерилизованные банки и закатать.

Яйцо в томате

Яйцо в томате. Фото
Яйцо в томате. Фото: Shutterstock

По сути, это яичница с помидорами, только наоборот.

НАДО (на 2 порции): 2 яйца · 50 г сыра · соль · перец · пара веточек петрушки · 2 больших помидора с толстыми стенками · 100 г любой колбасы или отварной грудки.

ГОТОВИМ:

  1. У помидоров срезаем шляпки и аккуратно вынимаем ложкой часть мякоти.
  2. Солим-перчим ямку, выкладываем в нее нарезанную колбасу или грудку и выливаем яйцо. Солим-перчим.
  3. Запекаем 15 минут при температуре 180 °С.
  4. Посыпаем тертым сыром, украшаем петрушкой и подаем.

Малосольные лысые помидорки

Малосольные лысые помидорки. Фото
Малосольные лысые помидорки. Фото: КП/Тимофеева Ксения

Фантастически прекрасная закуска, которую к тому же легко готовить.

НАДО (на 8 порций): 500 г отборных помидорок черри · 4 зубчика чеснока · 1 ст. ложка сушеного орегано · 1 ст. ложка бальзамического уксуса · 2 ст. ложки оливкового масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

  1. Помидоры моем и заливаем кипятком на 2 мин.
  2. Когда кожица начнет лопаться, кипяток сливаем и погружаем черри в холодную воду. Кожицу удаляем.
  3. Помещаем черри в контейнер, добавляем все ингредиенты (чеснок мелко рубим, солим аккуратно), закрываем крышкой и аккуратно встряхиваем.
  4. Выдерживаем при комнатной температуре 1,5 часа, иногда встряхивая.
  5. Подаем, охладив закуску в холодильнике.

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Вегетарианские блюдаджемКулинарные рецептыпомидорыРецептытоматы