Легкий овощной салатик от Высоцкой: Юлия готовит его с сухариками, помидорами и томатами

Юлия Высоцкая на своем канале «Едим дома» обнародовала рецепт овощного салата с сухариками. Звезда берет для него 3 томата, половинку сладкого перца, 10 штук маслин, четвертинку красной луковицы, 2 ветки базилика, 1 ломоть белого хлеба.

На заправку пойдут 2 чайные ложки конопляного масла, столько же — меда, 4 чайные ложки бальзамического уксуса, зубчик чеснока.

Помидоры и перец порезать крупными кусочками, красный лук нарубить соломкой, маслины разделить ножом на половинки.

Хлеб нарезать на кубики, подсушить без масла на сковородке, пока сухарики не станут румяными.

Соус приготовить из масла, меда, уксуса и чеснока. Выложить на плоскую тарелку овощи, базилик, полить соусом и посолить. Поверх салата красиво разложить сухарики. Вот и все!