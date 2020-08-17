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«Тушеные овощи. Но какие!»: Антонова дала рецепт аппетитного аджапсандали из кабачков

Обязательно в блюдо кладут баклажаны и томаты.

«Тушеные овощи. Но какие!»: Антонова дала рецепт аппетитного аджапсандали из кабачков
Наталия Антонова. Фото Global look press.

Актриса Наталия Антонова обнародовала рецепт тешеных овощей, которые на Кавказе называют аджапсандали.

Для приготовления блюда нужно взять три баклажана, очистить, разделить пополам вдоль. И нарезать на длинные продольные ломтики. Пожарить до готовности, помешивая до золотистой корочки в чугунной сковороде.

«Я готовлю в чугунном казане с большим количеством рафинированного подсолнечного масла», — уточнила Антонова.

Готовые баклажаны выложить в большую миску. Далее – очередь кабачков. Их берут две штуки (средних молодых), примерно такого же размера, как баклажаны. Так же разрезать и приготовить, как предыдущий овощ. Выложить к баклажанам.

Два зеленых сладких перца нарезать кольцами (семена вытащить) и пожарить в этой же сковороде или казане, добавив немного масла. Переложить в миску к баклажанам и кабачкам.

Три луковицы нарезать большими кольцами, бросить в масло. Когда лук приготовится (он должен потемнеть), добавить в него два порезанных дольками помидора, довести до готовности помешивая.

Мелко нашинковать сладкий красный перец и отправить в помидоры и лук. В миску с овощами выложить помидоры, лук и красный перец с тем маслом, в котором готовились овощи.

Пучок кинзы, базилика и укропа порубить, добавить в овощи, заправить чесноком (5 зубчиков), солью, перцем, двумя столовыми ложками соевого соуса. Перемешать, готово!

«Просто тушеные овощи. Но какие!», «Приготовила, очень вкусно», «Мои съели за обе щеки», — поделились своими впечатлениями о рецепте Антоновой ее фолловеры.

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