«Тушеные овощи. Но какие!»: Антонова дала рецепт аппетитного аджапсандали из кабачков

Актриса Наталия Антонова обнародовала рецепт тешеных овощей, которые на Кавказе называют аджапсандали.

Для приготовления блюда нужно взять три баклажана, очистить, разделить пополам вдоль. И нарезать на длинные продольные ломтики. Пожарить до готовности, помешивая до золотистой корочки в чугунной сковороде.

«Я готовлю в чугунном казане с большим количеством рафинированного подсолнечного масла», — уточнила Антонова.

Готовые баклажаны выложить в большую миску. Далее – очередь кабачков. Их берут две штуки (средних молодых), примерно такого же размера, как баклажаны. Так же разрезать и приготовить, как предыдущий овощ. Выложить к баклажанам.

Два зеленых сладких перца нарезать кольцами (семена вытащить) и пожарить в этой же сковороде или казане, добавив немного масла. Переложить в миску к баклажанам и кабачкам.

Три луковицы нарезать большими кольцами, бросить в масло. Когда лук приготовится (он должен потемнеть), добавить в него два порезанных дольками помидора, довести до готовности помешивая.

Мелко нашинковать сладкий красный перец и отправить в помидоры и лук. В миску с овощами выложить помидоры, лук и красный перец с тем маслом, в котором готовились овощи.

Пучок кинзы, базилика и укропа порубить, добавить в овощи, заправить чесноком (5 зубчиков), солью, перцем, двумя столовыми ложками соевого соуса. Перемешать, готово!