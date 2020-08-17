Это горячо: Саша Грей приготовила сладкие чебуреки с тыквой

Всемирно известная порнозвезда Саша Грей ищет себе новое призвание. Напомним, в 2011 году девушка объявила, что завязывает с фильмами для взрослых. После этого она пыталась построить карьеру обычной актрисы, уходила в музыку, писала книги. Сейчас ей 32 года, и она, скорее, популярный блогер.

В начале августа «горячая штучка» выпустила новое видео на YouTube, в котором посмеялась над своей блогерской карьерой. Саша рассказала, что пробовала быть фэшн-блогером, геймером и Instagram-инфлюенсером, теперь же она записала ролик, как готовит по рецепту, то есть осваивает стезю фуд-блогера.

Грей решила приготовить эмпанады (для российского зрителя будет проще сказать сладкие чебуреки). Для теста она смешала в блендере три чашки муки, четверть чашки сахара, две щепотки соли, 8 унций сливочного масла, два яйца и пару столовых ложек молока. Затем она сварила порезанную на кусочки тыкву вместе с коричневым сахаром и растолкла ее в кашицу, которую потом завернула в маленькие пирожки по типу чебуреков. Слепленные вкусняшки она смазала сливочным маслом и отправила в духовку. Сколько они там пеклись, актриса не сказала. Ролик в шутку сообщает, что прошло две тысячи лет.

Получившиеся угощения девушка нашла довольно вкусными. Хотя, что бы она не готовила, уверены, у нее найдутся благодарные зрители, готовые поддержать блогера материально. Ведь любая шутка Грей так или иначе отсылает на ее порнографическое прошлое.