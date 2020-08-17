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«Единственный овощ в моем саду»: Екатерина Стриженова показала, как приготовила кабачок

Телеведущая собрала урожай в собственном саду.

«Единственный овощ в моем саду»: Екатерина Стриженова показала, как приготовила кабачок
Екатерина Стриженова. Фото: Лариса Кудрявцева. Архив "Экспресс-газета"

Телеведущая Екатерина Стриженова похвасталась собственным урожаем. В своем саду она вырастила кабачок, который незамедлительно отправила в духовку. Блюдо она дополнила помидорами, чесноком и сулугуни. А подписчикам в Instagram рассказала, как проходил процесс.

«Из семечки мама вырастила рассаду, я ее посадила в горшок…. и пока мама болела, я пристально ухаживала, чтобы этот кабачок, не дай бог, не пропал… И вот он наконец созрел (это единственный овощ в моем саду) и был торжественно приготовлен в духовке», — подписала видеоролик Стриженова.

Телеведущая часто радует своих подписчиков приготовлением различных блюд. А недавно она призналась, что впервые сходила к пластическому хирургу. В этом году Стриженовой исполнилось 52 года.

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