«Обалденный»: Высоцкая поделилась рецептом медовика из самых простых ингредиентов

Состав для вкусного десерта может обнаружить в своем холодильнике каждая хозяйка.

Любимый десерт детства — медовик — готовили еще наши бабушки и мамы. В советское время он был популярен не только из-за приятного вкуса, но и потому, что готовился торт из самых простых ингредиентов. Юлия Высоцкая в своем проекте «Едим дома» решила вспомнить прошлое и испечь аппетитную сладость.

Итак, приготовьте 600 граммов муки, 400 граммов сахара, 5 куриных яиц, 90 граммов меда, столько же сливочного масла, 15 миллилитров винного уксуса, 15 граммов соды.

На крем пойдет килограмм жирной сметаны, 250 граммов жидкого меда, 2 столовые ложки сахарной пудры, четверть чайной ложки измельченных стручков ванили.

Заранее разогрейте духовку до 190 градусов. Приготовьте тесто. Возьмите сливочное масло и мед (90 граммов), растопите на слабом огне. На водяной бане добавьте сахар и потомите, постоянно мешая.

Хорошенько взбейте куриные яйца, влейте в медово-масляную смесь, готовьте на бане, постоянно помешивая. масса должна завариться, а сахарный песок — раствориться полностью.

Снимите состав с плиты, при постоянном помешивании влейте уксус, добавьте соду. Пропуская через сито, всыпьте муку (250 граммов), не забывая при этом помешивать.

Далее поставьте состав вновь на водяную баню, прогрейте его, далее, помешивая, добавляйте еще 100 граммов муки, пропуская через сито. Огонь поставьте на самый минимум и держите тесто один час на плите, периодически мешая его. Оно должно стать карамельным.

Снимите тесто с плиты, опять при помешивании добавьте 230 граммов муки. Поделите тесто на 6 одинаковых частей. С помощью скалки сформируйте тоненькие коржи (лучше на пергаменте, присыпанном мукой). Выпекайте их уже в горячей духовке минут 5–8. Готовые блины обрежьте по краю, чтобы они стали ровными.

Сметану смешайте с медом, добавьте сахарную пудру, ваниль (уже измельченную). Отправьте готовый крем в морозильную камеру минут на 20–30, потом взбейте его.

Крошки, оставшиеся от коржей, измельчите. Коржи остудите, каждый смажьте кремом, сформируйте торт, поставьте в холодильник. Затем обсыпьте крошками со всех сторон, дайте пропитаться. Перед тем, как подать на стол, сверху нужно посыпать крошками вновь, чтобы они хрустели.

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