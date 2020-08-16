Открытый пирог с брокколи от Высоцкой: актриса сделала его из рубленого теста с ветчиной

Понадобятся также сливки и помидоры.

Юлия Высоцкая обнародовала рецепт киша с брокколи, ветчиной и томатами. Это традиционный пирог из французской кухни, который делается из рубленого теста.

Для его приготовления понадобится 200 граммов муки, 1 яйцо куриное, столовая ложка воды, 100 граммов сливочного масла. В начинку пойдет полкочана брокколи, 200 граммов ветчины, 2 яйца, 200 граммов сливок 15%, 8 томатов черри, 200 граммов сыра.

Вначале замешивается тесто. Муку и масло рубят в крошку, смешивают с яйцом и парой ложек максимально холодной воды. Затем его раскатывают, выкладывают в кулинарную форму (диаметр – 23 сантиметра). Потом охлаждают и делают многочисленные проколы (можно использовать вилку). Сверху насыпают бобовые или рис в качестве груза, ставят в духовку, нагретую до 200 градусов. Убирают зерна, допекают минут 10.

В готовый корж насыпают рубленую ветчину, кусочки вареной капусты брокколи, кусочки томатов, половину порции сыра (заранее натереть). Яйцо взбалтывают с солью, перцем и сливками, заливают им начинку. Посыпают оставшимся сыром.

Пирог отправляют опять в духовку, выпекают минут 20-30 до румяной корочки.