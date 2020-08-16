Вкусный завтрак от Ивлева: шеф-повар поделился рецептом простой творожной запеканки за 20 минут

Набор продуктов для нее можно купить в любом магазине.

Ведущий программы «На ножах» Константин Ивлев обнародовал свой фирменный рецепт запеканки из творога. Продукты для нее используются самые простые.

«Решил разнообразить ваше домашнее меню и поделиться своим секретом простого и вкусного завтрака», — сказал телеповар на авторском YouTube-шоу Ivlev Chef.

Шеф-повар использовал в своей запеканке вяленую землянику, однако вместо нее можно брать классический изюм, цукаты и другие любимые наполнители.

Ивлев выложил в чашу творог, добавил сахарного песка (его количество варьировать на свой вкус), посолил, вбил куриное яйцо. Всыпал чуть-чуть муки (с хорошим творогом ее нужно немного), размешал с земляникой и попробовал на соль и сахар.

Далее он смазал форму сливочным маслом, выложил творожный состав. Разогрел духовку на 180 градусах, поставил на 20-25 минут запекаться.

Пока запеканка на огне, Ивлев взял 20%-ную сметану, смешал ее с небольшим количеством цедры, сахарной пудры и лимонного сока венчиком.

На готовую запеканку (еще теплую) разложил лимонную сметану и подал к столу.