«Имам баялды»: Высоцкая показала, как вкусно фаршировать баклажаны помидорами с чесноком и кинзой

Юлия Высоцкая в своем проекте «Едим дома» научила готовить баклажаны «Имам баялды», которые фаршируются томатами, сладким перцем, зеленью и чесноком. Очень аппетитно!

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Подготовьте 8 баклажанов, 5 томатов, 6 луковиц, 4 зубчика чеснока, 1 зеленый острый перчик, 2 сладких перца разного цвета, стакан томатов протертых пассата, 10 столовых ложек оливкового масла, пучок свежей кинзы, половину пучка петрушки, 2 чайные ложки сахара, столько же – морской соли. Ложка морской соли также понадобится для обрабоки баклажанов.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Овощи помойте, удалите у баклажанов хвостики. Сделайте на них глубокие долевые надрезы. Положите примерно на пол часа в соленую воду. Промойте проточной водой, обсушите.

Затем положите их на решетку горячей духовки надрезами кверху. Запекайте около 45 минут, пока овощи не станут мягкими.

Почистите лук и дольки чеснока. Лук меленько нашинкуйте, чеснок пропустите через пресс. Возьмите томаты, сделайте на низ надрезы в виде креста, опустите их в кипяток минут на пять, вытащите и снимите шкурку. Нарубите на маленькие кубики.

Лук пожарьте на оливковом масле, пока не станет прозрачным, потом добавьте чеснок и с ним готовьте еще минуту.

Сладкий перец очистите от семечек, порежьте на небольшие кусочки, тушите на оливковом масле пока не станет мягким. Потом накройте крышкой и еще немного потушите. Высыпьте в них томаты, добавив сахар, соль. Тушите без крышки на маленьком огне, пока не уйдет жидкость наполовину (томаты должны стать мягкими, а смесь густой).

Баклажаны натрите оливковым маслом, немного остудите. Зелень нашинкуйте и чуть припустите с оливковым маслом, выложите в начинку, смешайте.

На баклажанах немного увеличьте внутренние разрезы, стараясь не повредить кожицу. На дно кулинарной формы разложите томатную пассату, добавив 3 ст. л. оливкового масла. Баклажаны наполните начинкой, разложите по томатной пассате.

Духовку разогрейте до 180 градусов, поставьте форму с баклажанами, оставьте запекать минут на 35. Высоцкая предупредила, что время может варьироваться, хозяйке важно не пропустить, чтобы баклажаны стали мягкими.

Минут за 15 до готовности положите на баклажаны по кусочку зеленого острого перца и по дольке томата.