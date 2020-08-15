Колбасой на язык: кот Матроскин поделился рецептами бутербродов для всей семьи

Каждый россиянин, выросший на творениях «Союзмультфильма» знает, как правильно есть бутерброд: колбасой на язык — так он вкуснее. Когда-то эту истину советскому зрителю открыл кот Матроскин, персонаж анимационной картины «Трое из Простоквашино».

В наши дни выходит современный мультсериал о жизни Матроскина, Шарика и Печкина в деревне. А сам кот продолжает давать советы о вкусных бутербродах. Студия «Союзмультфильм» опубликовала в Instagram список рецептов от хвостатого знатока быстрого перекуса. В нем не только стандартный хлеб с колбасой, но и более экстравагантные бутерброды.

Например, для Дяди Федора Матроскин советует размять в миске мякоть авокадо, выложить ее на подсушенный в тостере ломтик хлеба, а сверху положить пожаренную глазунью. Соль по вкусу.

Для Шарика другой рецепт: положить на ломтики хлеба кружки помидора, посолить, посыпать сверху тертым сыром и укропом, а затем отправить это на 10-15 минут в разогретую духовку с верхним нагревом. Сыр должен расплавиться и поджариться.

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Для мамы с папой у Матроскина иной бутерброд. Нужно открыть консерву с тунцом, слить жидкость и размять рыбу вилкой. После этого ее нужно смешать с порезанным зеленым луком и положить между поджаренными в тостере ломтиками хлеба. В рецепт можно добавить салат, майонез, ломтик помидора и рубленной яйцо.