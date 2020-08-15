Французская кухня: Татьяна Брухунова научила правильно готовить профитроли с кремом

Жена 74-летнего юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова в Instagram поделилась рецептом приготовления небольших кулинарных изделий из французской кухни – профитролей. Как она отметила, для теста потребуется 125 граммов воды, столько же молока. Кроме того, необходим стакан муки, 100 граммов сливочного масла, пять яиц, щепотка соли и чайная ложка сахара.

«Смешать воду с молоком, добавить сливочное масло — вскипятить. В процессе добавить соль, сахар. Всыпать муку, размешать до эластичного состояния деревянной лопаткой (это важно!). Дать ему остыть и по одному, очередно взбивая, добавить яйца. Тесто ложкой или кондитерским мешком отсадить на пергамент или силиконовыи коврик. Выпекать при температуре 200 градусов 25-30 минут». Татьяна Брухунова

Рассказала молодая жена Петросяна и о том, из чего необходимо делать крем для профитролей. По ее словам, понадобится 500 миллилитров молока, 100 граммов сахара, два яйца, четыре желтка, 100 граммов масла, три столовые ложки с горкой кукурузного крахмала и пакетик ванильного сахара.

Далее, как сказала молодая хозяйка, нужно подогреть молоко. В чашу миксера засыпать муку, сахар и крахмал. Затем все это перемешать, вылить в кастрюлю. После надо довести содержимое до кипения на медленном огне. В остывший крем добавить сливочное масло и размешать. Остывшие профитроли, как она заверила, можно смело начинять кремом.

Напомним, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян вместе уже несколько лет. Ходили слухи, что жена юмориста подарила ему ребенка. Правда, никаких подтверждений этой информации пока нет.