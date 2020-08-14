Полина Диброва поделилась рецептом приготовления ростовской кукурузы с трюфельным маслом

Жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, в Instagram поделилась рецептом приготовления кукурузы с трюфельным маслом. По ее словам, самое вкусное, что есть на свете – это как раз кукуруза и трюфели. При этом у нее в запасниках имеется собственный способ приготовления этого чудесного блюда.

«Итак. Берем ростовскую кукурузу и варим ее. Можно и не ростовскую, но предпочтительнее ее. Как варить, знаете? Вниз и сверху листья обязательно. Далее берем трюфельное масло и обильно поливаем, солим крупной солью. Если нет трюфельного, обычное оливковое. Выкладываем сыр. По вкусу можно заменить на любой мягкий молодой сыр! Будет вкусно! Также можно слегка расплавить сыр в духовке. Трем свежий трюфель сверху и подаем на стол!» Полина Диброва

«Как аппетитно! Вы такая молодец! Как вы все успеваете? Я с ребенком в декрете и то зашиваюсь и устаю. Вообще не до себя и каких-то своих активностей», «Полина, вы большая молодец», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что 31-летняя Полина Диброва – четвертая жена 60-летнего телеведущего. В браке они с 2009 года. Дмитрий начал ухаживать за будущей женой, когда ей было всего 17 лет. Сейчас у них трое детей – сыновья Александр, Федор и Илья.