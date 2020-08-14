Вместо окрошки: Высоцкая предложила рецепт легкого холодного супа из свеклы с ветчиной

Окрошка считается традиционным летним супом. Юлия Высоцкая предложила разбить стереотипы и подать к столу другой холодный суп – свекольник с ветчиной.

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Подготовьте ингредиенты: 2 свеклы, 250 граммов свежих огурцов, 150 граммов редиса, половину пучка лука, столько же – укропа и кинзы свежей, 4 яйца, 4 столовые ложки сметаны 15%, 100 граммов ветчины, 4 столовые ложки уксуса 9%, перец черный по вкусу.

Вареную охлажденную свеклу измельчить на крупной терке. Отвар от нее оставить и охладить. Нарубить редиску и огурцы, лук нашинковать и помять руками (он даст сок и станет ароматнее). Измельчить зелень. Смешать все ингредиенты, приправить солью, охладить.

Разложить по тарелкам, добавив по ложке сметаны. Смешать со свекольным отваром, влив в каждую тарелку по столовой ложке уксуса. Положить по кусочку вареного яйца и нашинкованную ветчину. Добавить свежемолотого перца, подать к столу.